Через дії зловмисника постраждали десятки людей, які сподівались на допомогу.

В Одесі затримали шахрая, який під приводом оформлення держдопомоги заманював людей на "двійник" державного сайту, отримував дані банківських карток та привласнював гроші.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, житель Одеси розробив шахрайську схему для заволодіння коштами людей під приводом отримання грошової допомоги від держави.

Зокрема, він створив посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн сайту Державної допомоги в рамках програми "єПідтримка". Під "двійник" зловмисник закріпляв фішингове інтернет-посилання у соціальних мережах Facebook та Instagram. Люди, які сподівалися на допомогу, переходили за цим посиланням та заповнювали необхідні поля із зазначенням реквізитів своїх платіжних карток. В той момент одесит отримував ці дані та за їх допомогою авторизувався у додатках онлайн-банкінгу. Кошти потерпілих він списував на власноручно створені акаунти в одній з відомих служб доставки та використовував їх на власний розсуд.

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Наразі правоохоронці вже встановили чотирьох людей, яким спричинено збитки.

"Встановлюються інші постраждалі особи, кількість яких попередньо сягає близько 100", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За даними регіонального главку Національної поліції, зловмисник здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт-двійник державної установи. Зокрема, отримував реквізити їхніх платіжних карток: номер, СVV код, термін дії та інші.

Уточнюється, що четверо вже встановлених постраждалих це двоє жінок та двоє чоловіків, яких він ошукав з липня по вересень 2023 року. Загалом потерпілим він завдав матеріальних збитків майже на 16 тис. грн.

Під час обшуків за місцем проживання шахрая поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності. Фігуранту загрожує до восьми років тюрми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 211 тис. грн. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли постраждати від протиправних дій зловмисника.

"Кіберполіція закликає громадян бути обачними й уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки. Невідповідність з адресою офіційного сайту навіть в одній літері має зупинити вас", - наголошують правоохоронці.

Затримання шахраїв в Україні

СБУ спільно з НАБУ та САП викрили масштабну схемурозкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство. Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів з Одещини від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії. У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію. Згодом судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які надалі використовували у власних комерційних цілях.

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