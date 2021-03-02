Сьогодні на сайті Комісії по регулюванню азартних ігор і лотерей було опубліковано рішення про видачу першої та єдиної ліцензії на здійснення букмекерської діяльності в України.
Міжнародний холдинг Parimatch відновлює букмекерську діяльність в Україні. Одна з ТОП-5 світових бетінг-компаній зможе повноцінно функціонувати і інвестувати в розвиток української економіки.
Слід зазначити, що ліцензія на бетінг коштує в 4,8 рази дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино і безпрецедентно є найдорожчою в Європі.
Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.
Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор.
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