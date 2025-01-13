Загалом у Єдиному реєстрі боржників наразі зафіксовано 8,8 млн боргів.

Протягом 2024 року Єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 записів. Найчастіше це були штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", наразі всього зафіксовано 8,8 млн боргів в Єдиному реєстрі боржників. Загалом від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Зазначається, що найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР - 1,8 млн або 21% від загальної кількості. Далі йде стягнення за адміністративні правопорушення - 1,7 млн або 20% від загальної кількості боргів. Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5%. Замикають четвірку борги по комунальним платежам - 727 тисяч або 8%. При цьому ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

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Крім того, побільшало стягнень майна за виконавчим документом - до 15,6 тисяч або 24%. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних - 11,8 тисяч.

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Ціни на каву в Україні у 2024 році зросли на 11% до 31 гривні в середньому, у порівнянні з 2023 роком. Аналітики "Опендатабот" зазначали, що від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало в 1,7 раза - з 19 гривень 2021 року до 33 гривень на кінець 2024 року.

Раніше повідомлялося, що трохи більше чверті фізичних осіб-підприємців (ФОП) планують закриватися найближчим часом. Серед причин більше половини тоді назвали підвищення податків.

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