Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

В Україні змінять порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики

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Йдеться про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Кого стосуватимуться зміни:

військовослужбовців Збройних Сил;

співробітниць СБУ;

співробітниць Служби зовнішньої розвідки;

співробітниць Держприкордонслужби;

військовослужбовців інших військових формувань;

співробітниць Держспецтрансслужби;

співробітниць Держспецзв'язку;

поліцейських;

осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;

співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;

звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітну жінку було звільнено з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на отримання допомоги;

зареєстрованих у центрі зайнятості як безробітні;

аспіранток;

докторанток;

клінічних ординаторів;

студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;

непрацюючих жінок;

жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що зміниться:

Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;

з 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги у разі ускладнених пологів.

Декретні виплати для чоловіків:

6 травня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні права матері та батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.

Закон вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений на матері дитини, але проживає спільно; бабусі чи дідові, або іншому повнолітньому родичу дитини, який фактично доглядає за нею.

7 липня 2021 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам.

Автор: Олена Коваленко