Йдеться про створення туристичної інфраструктури, інноваційно-технологічних парків, центрів креативної економіки, індустріальних парків та інших інфраструктурних проектів.

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) у 2021 році в рамках програми "велике будівництво" реалізовуватиме 40 проектів економічного розвитку регіонів.

Читайте такожЗеленський анонсував будівництво спортивних арен у кожному регіоні УкраїниПро це повідомила прес-служба Кабміну з посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

"За підтримки з боку президента ми починаємо цей напрямок, щоб в регіонах створювалися нові робочі місця і жителі мали можливість для власного професійного розвитку на батьківщині. Таким чином ми зможемо вирівняти диспропорцію в розвитку різних регіонів країни і підвищити інвестиційну привабливість областей, які найбільше цього потребують", - цитує прес-служба його слова.

Зокрема, йдеться про створення туристичної інфраструктури, інноваційно-технологічних парків, центрів креативної економіки, індустріальних парків та інших інфраструктурних проектів.

За словами міністра, в Україні 10 з 24 областей мають рівень валового регіонального продукту на душу населення нижче 75% від середнього по країні.

"Така регіональна диспропорція означає, що в цих областях у жителів менше умов для розвитку і самореалізації, ніж в інших регіонах України", - сказав Чернишов.

Крім того, він повідомив, що в деяких регіонах України чисельність населення становить менше мільйона осіб (у Кіровоградській, Чернівецькій, Чернігівській областях) і до цього показника також наближаються Волинська, Сумська, Тернопільська, Херсонська області. За словами міністра, це теж негативно впливає на інвестиційну привабливість регіонів.

Що цьому передувало

Сьогодні, 22 лютого, Чернишов повідомив, що Україна планує створити індустріальні парки в Київській (м.Буча), Житомирській, Львівській та Донецькій (м. Маріуполь) областях.

Також сьогодні заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні в 2021 році будуть побудовані в регіонах 95 шкіл, 70 дитсадків та 80 спортивних об'єктів.

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Автор: Павло Степанець