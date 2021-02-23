Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) у 2021 році в рамках програми "велике будівництво" реалізовуватиме 40 проектів економічного розвитку регіонів.
Читайте такожЗеленський анонсував будівництво спортивних арен у кожному регіоні УкраїниПро це повідомила прес-служба Кабміну з посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
"За підтримки з боку президента ми починаємо цей напрямок, щоб в регіонах створювалися нові робочі місця і жителі мали можливість для власного професійного розвитку на батьківщині. Таким чином ми зможемо вирівняти диспропорцію в розвитку різних регіонів країни і підвищити інвестиційну привабливість областей, які найбільше цього потребують", - цитує прес-служба його слова.
Зокрема, йдеться про створення туристичної інфраструктури, інноваційно-технологічних парків, центрів креативної економіки, індустріальних парків та інших інфраструктурних проектів.
За словами міністра, в Україні 10 з 24 областей мають рівень валового регіонального продукту на душу населення нижче 75% від середнього по країні.
"Така регіональна диспропорція означає, що в цих областях у жителів менше умов для розвитку і самореалізації, ніж в інших регіонах України", - сказав Чернишов.
Крім того, він повідомив, що в деяких регіонах України чисельність населення становить менше мільйона осіб (у Кіровоградській, Чернівецькій, Чернігівській областях) і до цього показника також наближаються Волинська, Сумська, Тернопільська, Херсонська області. За словами міністра, це теж негативно впливає на інвестиційну привабливість регіонів.
Що цьому передувало
- Сьогодні, 22 лютого, Чернишов повідомив, що Україна планує створити індустріальні парки в Київській (м.Буча), Житомирській, Львівській та Донецькій (м. Маріуполь) областях.
- Також сьогодні заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні в 2021 році будуть побудовані в регіонах 95 шкіл, 70 дитсадків та 80 спортивних об'єктів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram