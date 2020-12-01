Замість запланованих 100 навчальних закладів будуть побудовані 130.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що в частині будівництва шкіл програма "велике будівництво" за підсумками 2020 року буде перевиконана на третину, замість запланованих ста навчальних закладів будуть побудовані 130.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"За планом до кінця року повинні бути завершені 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 спортивних об'єктів по всій Україні. Можна говорити про перше досягнення програми: сто шкіл завершені, що є повним виконанням першочергового плану. Створено понад вісім тисяч учнівських місць. В цілому, ми плануємо перевиконати цю програму в частині шкіл і плануємо побудувати ще додатково 30 шкіл. Це буде зроблено в цьому році", - сказав він.

За його словами, в рамках програми "велике будівництво" до реконструкції були підготовлені близько 600 об'єктів: школи, дитсадки, спортивні майданчики, приймальні Відділення медичних установ.

Що цьому передувало

З березня в Україні триває проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

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Автор: Бредіхіна Ганна