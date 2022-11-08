Якщо роботодавець не хоче оплачувати простій, він має забезпечити співробітника засобами для віддаленої роботи без електроенергії.

Через відключення світла багато українців, які працюють віддалено, не можуть виконувати свою роботу в повному обсязі.

За законом нести всі пов'язані з цим збитки повинен роботодавець, пояснив заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін в коментарі OBOZREVATEL.

Експерт наголошує, що зникнення електроенергії – це вимушений простій, який відбувається не з вини працівника. Така ж ситуація у разі, якщо працівник під час повітряної тривоги йде у бомбосховище. В обох ситуаціях виплата зарплати зберігається.

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"Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону", – пояснює Шубін.

Якщо ж роботодавець не хоче оплачувати простій, він має забезпечити співробітника засобами для віддаленої роботи без електроенергії (генераторами, акумуляторами, ноутбуками з батареями, які довго тримають заряд, тощо).

"Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець", – каже Шубін.

Водночас варто врахувати, що не у всіх роботодавців наразі є ресурс для забезпечення всіх своїх співробітників в умовах відсутності світла.

Відключення світла в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, до початку листопада Росія серйозно пошкодила близько 40% всієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

У зв’язку з цим в Україні впроваджені планові відключення електроенергії.

Зокрема, 8 листопада вони діють в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. У зв’язку з цим в регіоні ввели також тривалі екстрені відключення світла.

В "Укренерго" повідомили, що відчутні полегшення з електропостачанням у Київській області та у північному регіоні можливі вже за тиждень, але в разі відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми.

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