Графіки відключень можуть стати більш комфортними для споживачів, зазначив голова правління "Укренерго".

Відчутні полегшення з електропостачанням у Київській області та у північному регіоні можливі вже за тиждень, але в разі відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми.

Про це повыдомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що ситуація найбільш складна в Київському і Харківському регіонах.

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"Тут мають місце у нас графіки планових, погодинних, відключень, і на жаль, доводиться іноді поверх цих графіків застосовувати також додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах", - зазначив Кудрицький.

За його словами, дефіцит потужностей в цих регіонах перевищує 1 тис. мегаватт.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб трышки покращити ситуацію в мережі як в Києві і області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни", - сказав Кудрицький.

Енергетики, за його інформацією, намагаються зараз збільшити генерацію в київському енерговузлі і збільшити спроможність енергомереж.

На запитання, чи ймовірний блекаут в Києві, голова "Укренерго" підкреслив: "Наскільки ймовірний цей сценарій - залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати. Але енергетики будуть робити все, щоб такого сценарію не допустити".

Ситуація з електроенергією в Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак ворога 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Останнім часом графіки планових обмежень електропостачання "Укренерго" застосовує у регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень - у Києві та семи областях (Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській).

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