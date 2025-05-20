Також під обмеження потрапили соратники Медведчука та його пропагандистське медіа.

Рада Європейського Союзу вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи проти 21 фізичної і шести юридичних осіб, відповідальних за здійснення дестабілізаційних дії Росії за кордоном. У санкційний список потрапив кум російського диктатора Володимира Путіна, зрадник Віктор Медведчук.

Про це йдеться у рішенні Ради ЄС від 20 травня. Обмежувальні заходи торкнулися і соратників Медведчука – медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського та ще одного державного зрадника Олега Волошина. Також санкції запроваджені проти видання "Голос Європи" за поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами.

При запровадженні нових санкцій в ЄС також розширили сферу застосування санкцій, які поширюються на активи осіб, причетних до дестабілізаційної діяльності Росії за кордоном. Санкції поширюються на човни, літаки, нерухомість, фізичні елементи цифрових та комунікаційних мереж, а також на операції кредитних установ, фінансових установ та організацій, що надають послуги в галузі криптоактивів, і прямо чи опосередковано сприяють російській діяльності з дестабілізації.

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Також, з огляду на систематичну, міжнародну російську кампанію маніпуляцій в медіа та перекручування фактів, спрямовану на дестабілізацію сусідніх країн та Євросоюзу, Рада ЄС тепер має можливість призупиняти дію ліцензій на мовлення російських медіа організацій, які перебувають під контролем російського керівництва, і забороняти їм поширювати їх контент в ЄС.

Віктор Медведчук: це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2022 року СБУ затримала Віктора Медведчука при спробі втечі з України.

21 вересня того ж року в рамках обміну військовополоненими Медведчука передали російській стороні в обмін на українських захисників Маріуполя, зокрема, бійців полку "Азов".

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким позбавив Медведчука українського громадянства.

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