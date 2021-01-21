Власник заводу Василь Капацина представив нового керівника під час зустрічі з трудовим колективом підприємства.

Генеральним директором суднобудівного заводу «Океан» призначено Віктора Цоклана.

Цю новину сповістив власник заводу Василь Капацина під час зустрічі з трудовим колективом, на якій відбулось представлення нового керівника підприємства. Він сказав, що покладає великі надії на Віктора Цоклана, як на ефективного управлінця, та розраховує на його досвід у часи, коли перед «Океаном» стоять нові виклики та звершення.

Зі свого боку Віктор Цоклан підтвердив, що бачить великий потенціал заводу «Океан» та докладе всіх зусиль, щоб разом із командою океанівців повернути підприємство на світовий рівень, повідомляє сайт “Океану”.

“Найголовніше, що ми з командою зараз маємо зробити - це підготувати максимально технічні та технологічні умови на підприємстві для суднобудування та судноремонту, а також налагодити зв'язки з міжнародними партнерами”, - зазначив Віктор Цоклан свої цілі на найближчі місяці.

Віктор Цоклан народився у 1965 року. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. Після служби в армії закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені І. Франка. На різних етапах своєї кар’єри обіймав посади заступника начальника Миколаївського морського торговельного порту, керівника апарату Вищого Адміністративного суду України, заступника міністра юстиції України та займався правовим супроводженням інвестиційних проєктів у країнах Європейського Союзу. В 2004 році Віктору Цоклану указом Президента України присвоєно звання Заслуженого юриста.

Як повідомлялося раніше, Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спільно з Державним оборонним концерном Турецької Республіки реалізовуватимуть проєкт з будівництва серії кораблів класу корвет для Військово-морських сил України.

Довідка: Миколаївський суднобудівний завод “Океан” спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис тонн. Завод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

У грудні 2018 року власником суднобудівного заводу "Океан" став Василь Капацина. Відтоді завод почав відновлювати виробництво: виготовляти баржі та виконувати судоремонтні замовлення. Зокрема, "Океан" виготовив металоконструкції для мостів на Володимирській гірці, Шулявського шляхопроводу в Києві, моста через Сіверський Донець у станиці Луганській та моста в Запоріжжі.

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Автор: УНІАН