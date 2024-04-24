Німецька компанія продає російський бізнес.

Німецька компанія-виробник модного одягу Hugo Boss погодилась продати свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann. Угода покладе край присутності компанії в Росії, пише Reuters.

Зазначається, що Hugo Boss не розголошує фінансові умови угоди. Росія вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижками не менше 50%. "В результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутній в Росії з власною юридичною особою", – йдеться в заяві модного дому.

Урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду. Очікується, що угода, яка ще має бути схвалена національним європейським органом, буде завершена в третьому кварталі цього року.

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Варто зазначити, що Hugo Boss, разом з багатьма мережами магазинів, призупинив свій роздрібний бізнес в Росії незабаром після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Компанія також призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.

Hugo Boss опинився під тиском через продовження поставок деяких товарів до Росії з боку громадських організацій, які вимагають від західних компаній розірвати зв'язки з Росією.

"Що стосується нашого оптового бізнесу, ми виконували контрактні зобов'язання перед нашими партнерами. У цьому контексті Hugo Boss завжди дотримувався і дотримується чинних санкцій ЄС ", – заявив німецький виробник.

Stockmann – фінська компанія роздрібної торгівлі та однойменна мережа магазинів з продажу одягу та товарів для дому.

Вихід західного бізнесу з РФ

Раніше УНІАН писав, що німецький виробник будівельних матеріалів Knauf повністю згортає свою роботу на російському ринку. Виробник будматеріалів не назвав конкретних причин, вказавши лиш на те, що рішення прийняли на тлі "поточних подій". Зауважимо, що Knauf працювала на російському ринку більше 30 років.

Водночас ЄС планує змусити відому банківську групу згорнути бізнес в Росії. Європейський центральний банк готується наказати італійському UniCredit скоротити бізнес в РФ.

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