Відома німецька компанія працювала на російському ринку більше 30 років.

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf повністю згортає свою роботу на російському ринку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Виробник будматеріалів не назвав конкретних причин, вказавши лиш на те, що рішення прийняли на тлі "поточних подій". Зауважимо, що Knauf працювала на російському ринку більше 30 років.

Весь бізнес, включаючи видобуток сировини та виробництво і продаж, буде передано місцевому менеджменту. Це дозволить зберегти робочі місця для більш ніж 4000 працівників. Російська влада ще має схвалити це рішення.

Відео дня

Knauf – довідка

Knauf Gips KG є інноваційно-виробничою компанією, штаб-квартира якої знаходиться у місті Іпхофен (Північна Баварія). Її заснували брати Альфонс та Карл Кнауфи у 1932 році.

Станом на 2022 рік оборот компанії становив 15,4 млрд євро. На її підприємствах на той момент працювало близько 41 тис співробітників.

Маріупольській скандал

У квітні стало відомо, що деякі з німецьких фірм допомагають Росії відбудовувати Маріуполь. Повідомлялось, що до процесу залучили дочірню компанію Knauf.

Розслідування показало, що німці постачали будівельні матеріали на замовлення Міноборони РФ. Також у співпраці з росіянами звинуватили WKB Systems.

Зазначимо, що Knauf потрапила до списку спонсорів війни ще у минулому році: як виявилось, у 2022-му вона сплатила до бюджету країни-агресора близько 117 млн дол.

Вас також можуть зацікавити новини: