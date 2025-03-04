Французи обговорюють пропозицію про те, щоб Кремль позбувся цінних паперів у разі порушення майбутнього перемир'я.

Найбільші країни Європи докладають зусиль для арешту понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, розробляючи плани щодо укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Видання Financial Times пише, що Франція і Німеччина, які тривалий час виступали проти арешту активів Росії в ЄС, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами можливі шляхи їхнього використання.

За словами трьох джерел, французькі чиновники обговорювали пропозицію про те, щоб європейські столиці заарештували активи, якщо Москва порушить угоду про припинення вогню в Україні, в рамках зусиль з надання Києву гарантій безпеки. Прихильники припинення вогню розглядають його як спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди.

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Переговори відбуваються на тлі зусиль європейської дипломатії на чолі з Францією і Великою Британією з розробки мирного плану для України, викликаних рішенням президента США Дональда Трампа розпочати двосторонні переговори з Москвою, спрямовані на припинення війни.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники по G7 заморозили близько 300 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, з яких переважна більшість - близько 190 млрд євро - перебуває в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, а менші суми - у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від цих активів - здебільшого готівки і державних облігацій - використовується для погашення кредитів, виданих Україні країнами G7 на суму 50 млрд доларів, але основні активи не зачеплені.

Країни, включно з Україною, Польщею та країнами Балтії, давно домагалися арешту цих коштів, але ключові столиці, включно з Берліном, Парижем і Брюсселем, раніше перешкоджали цьому через побоювання, що арешт державної власності створить прецедент у рамках міжнародного права.

Європейський центральний банк також побоювався, що статус євро як безпечного варіанту для іноземних резервів опиниться під загрозою, тому що більша частина активів у європейській валюті.

Джерела сказали, що пропозицію Франції було добре сприйнято іншими європейськими союзниками, але вона ще не узгоджена.

Заморожені активи РФ - останні новини

Видання Reuters писало, що Москва може передати заморожені активи на відновлення України, але з умовою. Така домовленість може стати частиною мирної угоди.

Крім того, Bloomberg повідомляло, що Київ просить у президента США Дональда Трампа продати їй зброю за гроші заморожених активів РФ. На думку представників України, таке рішення може бути корисним для США та їхніх оборонних компаній.

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