У роботі YouTube, Google, Cloudflare стався масштабний збій: що відомо

По всьому світу зафіксували понад 500 тисяч скарг.

Минулої ночі стався масштабний збій у роботі сервісів Google, зокрема YouTube і Gmail, а також сервісу Cloudflare та інших. Сотні тисяч користувачів скаржилися на проблеми з доступом.

За даними сервісу Downdetector, по всьому світу, в тому числі і в Україні, зафіксували понад 500 тисяч скарг. Люди скаржилися, що не можуть отримати доступ до пошукової системи Google, поштового сервісу Gmail, відеохостингу YouTube.

Як пише Variety, команда YouTube повідомляла в акаунті на Х, що виникла проблема з системою рекомендацій, що перешкоджало відображенню відео на різних платформах YouTube (включаючи головну сторінку, додаток YouTube, YouTube Music і YouTube Kids).

Під час збою користувачі як і раніше могли отримувати доступ до відео через свої підписки. Однак головна сторінка і панель рекомендацій у відеоплеєрі були повністю порожніми. Проблема виникла як у мобільному додатку, так і в настільній версії YouTube.

Також надходила інформація про проблеми в роботі Amazon Web Services і Cloudflare, що могло вплинути на роботу тисяч сайтів і додатків, які працюють завдяки цим сервісам.

Збій тривав близько 3-4 годин, пік звернень припав приблизно на 3:30 ночі. Зараз сервіси в цілому працюють, проте у частини користувачів зберігаються перебої.

