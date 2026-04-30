YouTube зробив 'подарунок' користувачам: платна функція стала безкоштовною

Платформа розпочала глобальне впровадження функції "картинка в картинці" для всіх користувачів по всьому світу.

YouTube офіційно зробив режим "картинка-в-картинці" безкоштовним для всіх користувачів. Останніми роками ця функція була доступна лише з підпискою Premium, але тепер повернеться для всіх, йдеться на сайті Google.

За допомогою цієї функції можна згорнути додаток YouTube на телефоні, і він продовжить відтворюватися в невеликому переміщуваному вікні на екрані. Йдеться про "стандартні ролики, не пов'язані з музикою": інтерв'ю, шоу, огляди тощо.

Розгортання вже почалося і відбуватиметься поступово – протягом найближчих місяців фішка стане доступною всім користувачам. Фоновий режим (тільки звук із заблокованим екраном) поки що залишається лише для платних підписників.

Раніше цього місяця YouTube дозволив користувачам вимкнути "шортси" назавжди. У налаштуваннях додатка з'явилася можливість встановити денний ліміт у 0 хвилин, повністю прибравши короткі ролики зі стрічки.

Ще раніше в YouTube з'явився ШІ-дубляж із підтримкою української мови. Щоб змінити мову аудіо, потрібно натиснути на шестірню в плеєрі та вибрати пункт "Звукова доріжка".

Тим часом Instagram запустив новий додаток Instants – окремий сервіс для обміну "зникаючими" фотографіями та відео, який багато в чому повторює концепцію Snapchat.

УНІАН розповідав, чи варто приймати або відхиляти cookies на сайтах. Цей банер став звичною частиною інтернету, але багато хто досі не розуміє, що саме стоїть за цим вибором і як він впливає на конфіденційність.

