МВС Туреччини вважає, що Фарук Фатіх Озер може перебувати в Албанії.

Генпрокуратура Туреччини оголосила в міжнародний розшук засновника криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера. Він втік з країни, прихопивши $2 млрд коштів інвесторів.

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Суд видав дозвіл на арешт 27-річного Фарука Фатіха Озера за "створення організації з метою шахрайства та вчинення злочину з використанням інформаційних систем, банків або кредитних організацій в якості інструменту", повідомляє агентство Anadolu.

За розпорядженням Генпрокуратури на робочому місці підозрюваного був проведений обшук, також були заблоковані його банківські рахунки.

МВС Туреччини вважає, що Фарук Фатіх Озер може перебувати в Албанії. Він міг полетіти в Тирану зі Стамбула 20 квітня. Туреччина має намір домагатися його екстрадиції. Як повідомляє агентство, у цій справі вже затримано 62 підозрюваних, ще 16 розшукують.

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Автор: Ірина Погоріла