Кабінет Міністрів розробить стимули для заохочення молодих інженерів.

Президент Володимир Зеленський дав доручення протягом трьох місяців запустити в Україні програму підготовки інженерів-авіаконструкторів.

Як повідомляється в Telegram-каналі прізвище авіаконструктора Олега Антонова відоме у всьому світі завдяки таланту інженера.

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"Україна має продовжувати пишатися нашими інженерами. Тому президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому", до якого входить підприємство "Антонов", спільно з Міністерством освіти та науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити стимули, "щоб талановиті молоді інженери могли й надалі прославляти Україну на весь світ".

Перетворення безробітних в IT-шників

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних. Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

21 січня 2021 року стало відомо про те, що Мінекономіки та Державний центр зайнятості спільно з Мінцифри в рамках експерименту будуть навчати безробітних в Києві IT-спеціальностям.

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Автор: Інна Андаліцька