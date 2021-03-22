Зазначається, що основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" №1150-ІХ, який створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів та підтримується міжнародними партнерами України.

Про це повідомили в прес-службі глави держави.

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Зазначається, що основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження.

Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів в тих чи інших бізнес-структурах або державних установах.

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - сказано в повідомленні.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.

Що цьому передувало

28 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

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Автор: Богдан Слуцький