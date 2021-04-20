Facebook під час запуску Live Audio Rooms та Soundbites планує дозволити виробникам аудіоконтенту заробляти гроші.

Компанія Facebook збирається в найближчі місяці запустити сервіс Live Audio Rooms, що є аналогом соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.

Про це повідомляє Meduza.

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У повідомленні на сайті Facebook зазначено, що спершу соцмережа протестує новий сервіс в групах, він стане доступний для 1,8 мільярда користувачів і десятків мільйонів активних груп.

Влітку аудіокімнати від Facebook будуть доступні всім користувачам. Надалі, крім груп, Live Audio Rooms будуть працювати в месенджері.

У найближчі кілька місяців Facebook почне тестувати функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі аудіокліпи. Крім того, соцмережа протягом декількох місяців розраховує запустити подкасти.

Facebook під час запуску Live Audio Rooms та Soundbites планує дозволити виробникам аудіоконтенту заробляти гроші. Наприклад, можна буде разово або за передплатою продавати доступ до аудіокімнат. Також користувачі зможуть підтримати творців аудіо через функцію Stars ("зірки").

Facebook і новий сервіс

8 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що американська корпорація Facebook запустила в тестовому режимі сервіс питань і відповідей Hotline, який за функціоналом нагадує суміш Clubhouse та Instagram Live.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко