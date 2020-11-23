Під час президентської каденції Байдена Facebook може загрожувати посилення регулювання її діяльності або навіть примусовий поділ.

Facebook хоче налагодити відносини з адміністрацією Джо Байдена.

Про це пише газета Financial Times.

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Як пише видання, під час президентської каденції Байдена Facebook може загрожувати посилення регулювання діяльності або навіть примусовий поділ.

За даними видання, у компанії є план, як "зачарувати" нову адміністрацію. Топ-менеджери Facebook мають намір активно заохочувати користувачів соцмережі вакцинуватися від коронавіруса і ділитися контентом про Паризькому кліматичну угоду, до якого США можуть приєднатися при Байдена після виходу при Дональда Трампа.

FT зазначає, що високопоставлені демократи давно критикують Facebook. Соцмережу звинувачують у тому, що вона недостатньо бореться з дезінформацією. Після виборів у США Білл Руссо, заступник директора зі зв'язків з громадськістю кампанії Байдена, опублікував серію твітів з критикою на адресу Facebook через дезінформацію.

Газета пише, що наступні кілька років, ймовірно, стануть одним з найважливіших періодів в історії Facebook. У цей час стане ясно, чи продовжить вона існувати у своєму нинішньому вигляді. Федеральна торгова комісія і прокурори проводять розслідування проти Facebook на предмет порушення антимонопольних законів. Компанію можуть навіть примусово розділити.

Критика з боку Сенату США

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США. Глави Facebook, Google і Twitter Марк Цукерберг, Сундар Пічаї та Джек Дорсі близько чотирьох годин відповідали на питання комітету з торгівлі Сенату США.

20 листопада 2020 року стало відомо про те, що федеральна влада США і влада штатів готуються висунути антимонопольні звинувачення проти Facebook через придбання компанією додатків Instagram і WhatsApp.

Підписати позови планують близько 40 Штатів.

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Автор: УНІАН