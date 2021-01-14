Акції Facebook втратили у вартості 4% 11 січня і 2,2% 12 січня.

Facebook і Twitter втратили понад $50 мільярдів капіталізації після блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у зв'язку з подіями в Капітолії.

Про це повідомляє Business Insider.

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Акції Facebook втратили у вартості 4% 11 січня і 2,2% 12 січня. Станом на 13 січня ціна встановилася на рівні 251,64 долара. Компанія втратила близько $ 47,6 мільярдів капіталізації в порівнянні з 8 січня і коштує близько 716 млрд доларів.

Акції Twitter також продовжили скорочуватися: на 6,4% 11 січня і на 2,4% 12 січня. 13 січня акції знову виросли на 2,9%, ціна встановилася на рівні 47,22 долара, а капіталізація становить 37,6 мільярда.

Проти 8 січня ринкова вартість Twitter Inc. скоротилася на близько $3,5 мільярда доларів.

Історія з акаунтами Трампа

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні).

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

12 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що з моменту блокування акаунтів президента США Дональда Трампа ринкова капіталізація Facebook скоротилася на $ 41 млрд, а Twitter — на $3 млрд.

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Автор: Олена Коваленко