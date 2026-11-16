Чи справді під час атак РФ необхідне світломаскування: Ігнат дав остаточну відповідь

За словами військового, окрім інформації із супутників, противник активно аналізує соцмережі.

В умовах війни світломаскування у населених пунктах може бути важливим – багато чого залежить від того, як оснащені російські засоби ураження. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Зокрема, його попросили прокоментувати важливість світломаскування, бо, попри попередження, деякі міста досі не вимикають вуличне освітлення, підсвічення реклами тощо. За словами Ігната, все залежить від оснащення повітряних засобів ураження противника.

"Дрон може бути оснащений звичайною камерою. Може бути оснащений камерою тепловізійною… Те саме стосується і ракет, тобто засоби противника, щоб бачити вночі, мають мати відповідне обладнання, яке значно і значно дорожче. Тому в кожному конкретному випадку, у кожному регіоні будуть певні алгоритми щодо тих чи інших заходів по світломаскуванню", - сказав Ігнат.

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За його словами, в умовах війни застосування світломаскування може давати певні результати. Водночас ці заходи щодо військових об’єктів були раніше та здійснюватимуться й надалі.

"Щодо населення, міст… Зрозуміло, що ворог бачить усе із супутника 24 на 7 (цілодобово, – УНІАН). Зрозуміло, що розповідаємо – "ворог і так все знає, тому ніяких секретів від Росії не маємо". А я скажу, що є..." - підкреслив Ігнат.

Він наголосив, що недарма ворог використовує у своїх цілях соцмережі – будь-який коментар, допис, які дають інформацію ворожій розвідці. Тобто йдеться не лише про "очі", а й про інформацію, яку противник постійно аналізує та використовує проти України, додав Ігнат.

Світломаскування в Україні

Як писав УНІАН, радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україні, можливо, доведеться вводити у дію режим нічого світломаскування. Це станеться, зокрема, якщо Росія почне масово застосовувати модуль автономної оптичної навігації "Сусанін" на реактивних ударних безпілотниках "Герань-5" та інших засобах повітряного нападу.

Флеш зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення українці вдавалися до світломаскування через нерозуміння того, що відбувається, але не виключено, що до цього доведеться повернутися вже через реальну ситуацію.

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