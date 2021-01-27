Найбільша в Україні медіагрупа FILM.UA Group, яка займається створенням і дистрибуцією відеоконтенту, а також надає повний спектр сервісів у галузі кіноіндустрії, сьогодні стала асоційованим учасником антипіратської Ініціативи «Чисте небо».

Як і всі учасники креативної індустрії, особливо такого великого масштабу, FILM.UA Group стикається з проблемою піратства, яке є однією з перешкод на шляху побудови кіноіндустрії в Україні. Приєднання до Ініціативи дозволить Групі боротися з цим явищем у синергії з іншими гравцями ринку.

«Не є таємницею, що 2020 став поворотним роком для кожного. Для FILM.UA Group глобальні зміни почалися трохи раніше: у 2019 студія випустила на широкі екрани 7 різножанрових проєктів, загальний бокс-офіс яких склав понад 109 млн гривень. Цей потужний ривок не тільки посилив наші позиції на українському і світовому кіноринках, а й встановив планку, яку ми тепер маємо право тільки підіймати. Безсумнівно, у студії безліч планів: це і готові фільми, які незабаром з'являться на кіноекранах, і проєкти в активному девелопменті, які ми поки зберігаємо в таємниці. Захист нашого продукту від несанкціонованого використання — це і прояв поваги до творчих команд і результатів їхньої роботи, і відповідальність перед партнерами і структурами, причетними до створення, і, зрештою, збереження прибутку, що дозволить Групі розвиватися і надалі, заявляючи про Україну як важливого гравця світового ринку кіновиробництва», — прокоментувала Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

В'ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи «Чисте небо», зазначає, що українська кіноіндустрія зараз знаходиться на етапі стрімкого розвитку: з'являється все більше якісних масштабних проєктів, в тому числі у співпраці з міжнародними партнерами, зростає аудиторія шанувальників — про українське кіно говорять, його цінують. «Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 2017 року позитивно вплинув як на можливості галузі, так і на захист інтелектуальної власності. Але охочі нажитися, користуючись якісним авторським контентом, все одно не втрачають свій шанс, що приносить збитки правовласникам і деструктивно впливає на розвиток галузі. Тому я впевнений, що приєднання найбільшого в Україні продакшену аудіовізуального контенту FILM.UA Group до «Чистого неба» допоможе всім учасникам Ініціативи спільно посилити механізми захисту контенту та надихне на це інших правовласників», — говорить В'ячеслав.

Ініціатива «Чисте небо» нагадує про привілеї та можливості членства. Це допомога у виявленні нелегальних розміщень контенту в мережі, доступ до внесення ресурсів, які порушили закон, на сервіс blacklists.org.ua і на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database. Крім цього — доступ до сервісу SUDUM, який допомагає блокувати вкрадений контент в мережі, можливість блокувати фінансові потоки «піратів» в банках і платіжних системах (Visa / MasterCard). Також учасники Ініціативи можуть отримати консультації експертів у сфері захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами, інформаційну підтримку та обмін досвідом з іншими учасниками й партнерами «Чистого неба».

Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи «Чисте небо», підкреслив, що FILM.UA Group — перша компанія, яка приєдналася до ІЧН, основним видом діяльності якої є кіновиробництво. «Ми бачимо позитивну динаміку в розширенні «Чистого неба», особливо нам приємно, що такі великі компанії поділяють наші цінності й готові активно брати участь у захисті прав правовласників в Україні».

«Чисте небо» продовжує приймати заявки про вступ: від продакшн-компаній, іноземних телеканалів і правовласників, рекламних агентств, провайдерів програмних послуг та всіх, хто розуміє, що без захисту прав інтелектуальної власності неможливий розвиток креативної індустрії.

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Автор: УНІАН