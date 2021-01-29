Відтепер користувачі будуть самі вирішувати, чи передавати їм дані про так званий ідентифікатор для рекламодавців (IDFA) третім сторонам.

Apple оголосила про зміну правил, що стосуються конфіденційної інформації користувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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Тепер користувачі будуть самі вирішувати, чи передавати їм дані про так званий ідентифікатор для рекламодавців (IDFA) третім сторонам.

До цього часу сторонні розробники та рекламодавці могли вільно отримувати доступ до IDFA і тим самим відстежувати активність конкретного користувача.

Глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що оновлення може погіршити доходи компанії в першому кварталі, і звинуватив Apple у зловживанні домінуючим становищем.

Водночас як повідомляє Reuters, генеральний директор Apple Тім Кук, виступаючи на конференції з питань конфіденційності та захисту даних, розкритикував політику соцмереж.

Кук заявив, що соцмережі збирають занадто багато даних про користувачів, зловживають цими даними, а також сприяють поляризації думок і поширенню дезінформації.

Як пише видання, цей виступ став ще одним кроком у конфлікті між Apple і Facebook, що почався і загострився останнім часом.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагали, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що передаватиме Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення Угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у січні повідомив про найбільшу цифрову міграцію в історії. За його словами, тільки з 9 по 12 січня в Telegram прийшли 25 млн нових користувачів. Їх загальна кількість перевищила 500 млн.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що після скандалу з WhatsApp Telegram розширив свої можливості та зробив доступною функцію перенесення історії листування з інших додатків.

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Автор: Олена Коваленко