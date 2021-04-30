Тім Кук заявив, що Apple відчула на собі дефіцит напівпровідників.

Apple очікує дефіциту деяких девайсів у 2021 році, оскільки нестача процесорів впливає на зниження поставок і продажів комп'ютерів Mac і планшетів iPad.

Про це повідомляє Mydrivers.

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Під час присвяченої квартальному звіту розмови з інвесторами глава компанії Тім Кук заявив, що Apple відчула на собі дефіцит напівпровідників.

Разом з тим фінансовий директор корпорації Лука Маестрі (Luca Maestri) пророкує, що через дефіцит компонентів виручка Apple в третьому фінансовому кварталі знизиться на 3-4 мільярди доларів.

На думку Кука, в першу чергу дефіцит торкнувся продуктів, в яких використовуються процесори минулого покоління. Топ-менеджер не став говорити, як довго, на його думку, триватиме нестача напівпровідників, але зазначив, що у 2020 році Apple не відчувала подібних проблем.

На випуску iPhone, як вважають експерти, нестача процесорів поки що не позначилася.

Що цьому передувало

Mac і iPad були одними з найпопулярніших продуктових лінійок Apple у 2020 році. Це пов'язують з тим, що мільйони людей через пандемію коронавірусу були змушені працювати вдома і купувати для цього необхідні гаджети.

Раніше Apple опублікувала звіт за другий фінансовий квартал. Чистий прибуток корпорації досяг 23,6 мільярдів доларів проти 11,2 мільярдів, які IT-гігант заробив роком раніше.

Продажі комп'ютерів Mac принесли рекордні 9,1 мільярда доларів, планшетів iPad - 7,8 мільярда доларів.

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Автор: Олена Коваленко