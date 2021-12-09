Більше десятка інструментів для підвищення продуктивності, навчання та роботи з вебсторінками.

Команда розробників Google продовжує підбивати підсумки року і, окрім пошукових результатів, поділилася добіркою найкращих плагінів для браузера Chrome, здатних зробити роботу в інтернеті ще простіше і зручніше.

Варто зауважити, що не всі з них обов'язково вийшли у 2021 році. Відзначені ті варіанти, які у Google порахували актуальними саме тепер. Всі розширення розбиті на категорії для зручності.

Спілкування та співпраця

Loom – полегшує знімання відео та обмін ним з іншими користувачами;

Mote – дозволяє швидко залишати фідбек за допомогою голосових повідомлень та стенограм;

WordTune – дозволяє оптимізувати спілкування, перефразовуючи пропозиції та відшукуючи друкарські помилки.

Продуктивність

Forest - підвищує продуктивність за допомогою віртуальної посадки дерев і винагород. Якщо в процесі роботи користувач відривається на "заборонені" сайти, дерево вмирає;

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Dark Reader – включає темний режим на будь-яких сайтах для комфортної роботи вночі;

Tab Manager Plus – зручний менеджер вкладок та їх дублікатів;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – полегшує швидке створення знімків екрана та запис вмісту для обміну на різних платформах.

Віртуальне навчання

Kami – створює інтерактивний простір для навчання в Інтернеті для студентів і викладачів;

InsertLearning – перетворює будь-який вебсайт в інтерактивний підручник;

Toucan – робить вивчення нових мов цікавим і захопливим;;

Rememberry – організовує словниковий запас в колоду карток для швидкого вивчення протягом дня.

Різне

Stylus – допомагає створювати та встановлювати власні теми та скіни для сайтів;

Rakuten – економить гроші, автоматично знаходячи купони і пропозиції в Інтернеті.

Раніше Google представила рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

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Автор: Денис Пономаренко