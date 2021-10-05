4 жовтня 2021 року в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.

На тлі глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp зафіксовано приплив нових користувачів Viber.

Про це в Twitter повідомила керівник зі зв'язків з громадськістю Viber Ліліана Пертенава.

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Кількість нових реєстрацій в Viber збільшилася на 500%.

"У Viber кількість активацій збільшилася на 500%! Наша команда працює над тим, щоб сервіс працював стабільно під час високих навантажень", — написала Пертенава.

Наймасштабніший збій в роботі Facebook:

4 жовтня 2021 року в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Не працювали всі додатки та сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажувалися сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google та Amazon.

Також були зафіксовані збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли увійти до дата-центру компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Засновник соцмережі - програміст Марк Цукерберг на тлі збою в роботі втратив $6,6 мільярда та опустився в списку мільярдерів.

Пізніше технічний директор Facebook Майк Шрепфер уточнив, через що в роботі сервісів компанії стався глобальний збій.

У ніч на 5 жовтня 2021 року Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою. Вони не працювали понад шість годин. На офіційній сторінці Facebook в Twitter було опубліковано заяву компанії.

Автор: Олена Коваленко