У ніч на 5 жовтня 2021 року Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою / Ілюстрація REUTERS
На тлі глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp зафіксовано приплив нових користувачів Viber.
Про це в Twitter повідомила керівник зі зв'язків з громадськістю Viber Ліліана Пертенава.
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Кількість нових реєстрацій в Viber збільшилася на 500%.
"У Viber кількість активацій збільшилася на 500%! Наша команда працює над тим, щоб сервіс працював стабільно під час високих навантажень", — написала Пертенава.
У ніч на 5 жовтня 2021 року Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою / скриншот Twitter
Наймасштабніший збій в роботі Facebook:
- 4 жовтня 2021 року в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Не працювали всі додатки та сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажувалися сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.
- Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google та Amazon.
- Також були зафіксовані збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.
- Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли увійти до дата-центру компанії, щоб оцінити масштаби збою.
- Засновник соцмережі - програміст Марк Цукерберг на тлі збою в роботі втратив $6,6 мільярда та опустився в списку мільярдерів.
- Пізніше технічний директор Facebook Майк Шрепфер уточнив, через що в роботі сервісів компанії стався глобальний збій.
- У ніч на 5 жовтня 2021 року Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою. Вони не працювали понад шість годин. На офіційній сторінці Facebook в Twitter було опубліковано заяву компанії.