Пошта Японії (Japan Post) відсьогодні, 26 лютого, почала приймати у всіх своїх відділеннях відправлення до України.
Читайте такожУкраїнцям доведеться почекати свої посилки з КитаюПро це передає генеральний директор Українського національного поштового оператора "Укрпошта" Ігор Смілянський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Пошта Японії відновила свою роботу з доставки імпорту в Україну. Відсьогодні у всіх відділеннях Japan Post приймають відправлення в Україну: як авіапошту, так і EMS (Express Mail Service)", - написав він.
За його словами, майже 10 місяців така доставка була неможлива через авіаційні труднощі.
Смілянський зазначив, що "Укрпошта" в умовах пандемії не припиняла ні на день доставку посилок до Японії.
Що цьому передувало
- Оператор "Укрпошта" з 1 лютого 2021 року переходить на онлайн-оформлення митних декларацій клієнтів на міжнародні відправлення.
- У жовтні минулого року" Укрпошта "і програма американського Агентства з міжнародного розвитку USAID" конкурентоздатна економіка України "в рамках проекту "Електронна комерція в дії" запустили Освітній відеокурс про торгівлю не міжнародних інтернет-майданчиках.
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