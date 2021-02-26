За його словами, майже 10 місяців така доставка була неможливою через авіаційні труднощі.

Пошта Японії (Japan Post) відсьогодні, 26 лютого, почала приймати у всіх своїх відділеннях відправлення до України.

Читайте такожУкраїнцям доведеться почекати свої посилки з КитаюПро це передає генеральний директор Українського національного поштового оператора "Укрпошта" Ігор Смілянський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пошта Японії відновила свою роботу з доставки імпорту в Україну. Відсьогодні у всіх відділеннях Japan Post приймають відправлення в Україну: як авіапошту, так і EMS (Express Mail Service)", - написав він.

За його словами, майже 10 місяців така доставка була неможлива через авіаційні труднощі.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" в умовах пандемії не припиняла ні на день доставку посилок до Японії.

Що цьому передувало

Оператор "Укрпошта" з 1 лютого 2021 року переходить на онлайн-оформлення митних декларацій клієнтів на міжнародні відправлення.

У жовтні минулого року" Укрпошта "і програма американського Агентства з міжнародного розвитку USAID" конкурентоздатна економіка України "в рамках проекту "Електронна комерція в дії" запустили Освітній відеокурс про торгівлю не міжнародних інтернет-майданчиках.

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Автор: Павло Степанець