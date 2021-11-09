Мінцифра запускає офлайн-пункти команди підтримки "Дії" по всій Україні

Цього тижня Мінцифра починає відкривати офлайн-пункти "Дії" в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів.

Як інформує прес-офіс Міністерства цифрової трансформації, про це під час інспекції одного з пунктів допомоги в Києві заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми запустили п’ять пунктів у Києві в пунктах вакцинації минулого тижня. Серед яких залізничний вокзал і аеропорт. Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою. Ми розуміємо зараз, що потрібно допомагати людям по всій країні", — зазначив Федоров.

Так, до кінця цього тижня у 20 областях України відкриються понад 100 пунктів допомоги. Ціль Мінцифри — відкрити такі пункти у масових центрах вакцинації в кожній області. Федоров зазначив, що з відкриттям офлайн-пунктів допомагає місцева влада та волонтери.

Читайте такожFacebook запідозрили в порушенні американського законодавстваУ Мінцифри зазначають, що в офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань:

дізнатися про види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;

подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку "Дія";

які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування сертифіката;

що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.

На сьогодні в "Дії" згенеровано понад 8 млн СOVID-сертифікатів і їхня кількість зростає щодня. За словами Федорова, команда Мінцифри зараз працює над впровадженням алгоритмів, які допоможуть автоматично виправляти помилки лікарів в електронній системі охорони здоровʼя.

У відомстві нагадали, в Києві зараз працюють 5 пунктів допомоги за такими адресами:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1 (9:00–19:00); ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12 (12:00–18:00); МВЦ, Броварський проспект, 15 (10:00–19:00);

Аеропорт "Київ" (цілодобово); Аеропорт "Бориспіль" (цілодобово).

Автор: Інна Андаліцька