За його словами, в планах міністерства через три-чотири роки збільшити кількість робочих місць в українському IT-секторі до 450 тисяч з сьогоднішніх 200 тисяч.

Міністерство цифрової трансформації планує за кілька років збільшити частку IT-сектора з 3% до 10% валового внутрішнього продукту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на прес-брифінгу в Києві.

"Наша глобальна мета - за кілька років збільшити частку IT у ВВП нашої країни з трьох до десяти відсотків. І ми робимо все для того, щоб цього досягти", - сказав він.

За словами міністра, сьогодні на українському IT-ринку працюють 200 тисяч осіб. Однак у планах через три-чотири роки збільшити кількість робочих місць у цьому секторі до 450 тисяч.

Що цьому передувало

Мінцифри планує в листопаді подати до Верховної Ради законопроект про віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній зі спеціальним податковим режимом "Дія.City".

За словами віце-прем'єра Федорова, віртуальна вільна економічна зона для IT-компаній зі спеціальним податковим режимом "Дія.City" стане найбільшим в Європі технологічним хабом.

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Автор: Богдан Слуцький