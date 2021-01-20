Поштовхом до розвитку майданчика послужила пандемія коронавірусу, через яку люди більше часу проводили вдома.

Стримінгова платформа Netflix Inc. завершила минулий рік більш ніж з 200 млн передплатників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Поштовхом до розвитку майданчика послужила пандемія коронавірусу, через яку люди більше часу проводили вдома.

Компанія заявила, що тепер може генерувати більше коштів, ніж їй потрібно, і більше не бачить необхідності в грошових позиках для підтримки своєї стратегії зростання.

Акції Netflix зросли на 12% після закриття торгів.

Попередні плани

У грудні 2020 року повідомлялося, що до кінця року до аудиторії Netflix має додатися 30 млн нових користувачів. Тоді зазначалося, що найпізніше в січні 2021-го кількість передплатників перевищить цифру 200 млн.

Що таке Netflix, Inc.

Netflix, Inc. - американський провайдер медійних послуг, продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія була заснована в 1997 році Рідом Гастінґзом і Марком Рендольфом в Скотс-Валлі, Каліфорнія.

Українська озвучка на Netflix

15 січня 2021 року на Netflix вийшла стрічка Outside the Wire ("За проводами"). Це перший оригінальний фільм стрімінга, відразу доступний з українською озвучкою і субтитрами.

6 листопада 2020 року стало відомо про те, що на стрімінговому сервісі Netflix вийшов мультфільм з повноцінним українським дубляжем "Губка Боб: Втеча Губки".

У 2017 році на Netflix вийшов мультфільм з українською озвучкою "Барбі та чарівні дельфіни", а також два сезони мультсеріалу "Лего Ніндзяго".

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Автор: Олена Коваленко