Зміни набудуть чинності 1 грудня 2021 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), спростила порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів (MNP).

Про це повідомила прес-служба комісії.

Читайте такожЗа підсумками вересня оператори підключили до 4G понад тисячу населених пунктів

Зазначається, що Міністерство юстиції вже зареєструвало ці зміни й документ набуде чинності 1 грудня 2021 року.

Зокрема, зміни передбачають: спрощення порядку подання заяв на MNP; впровадження принципу єдиного вікна One Stop Shop process, що передбачає розв'язання всіх питань, пов'язаних з MNP, шляхом звернення до одного суб'єкта - оператора-одержувача (до якого переходить абонент); зняття заборони на отримання послуги MNP для абонентів, які отримують послуги знеособлено, з одночасною реєстрацією в оператора-одержувача такого абонента, якщо він планує отримувати послуги не на основі письмового договору.

Також новий порядок передбачає удосконалення процесу ідентифікації абонента; внесення змін у договори про надання телеком-послуг, що передбачають автоматичне розірвання публічного договору за перенесення абонентських номерів абонентів, які отримують телеком-послуги без укладення договору в письмовій формі; поширення дії порядку на провайдерів телекомунікацій; скорочення терміну перенесення абонентського номера в мережах мобільного зв'язку до одного робочого дня.

Згідно з повідомленням, зміни сприятимуть посиленню конкуренції на ринку послуг мобільного зв'язку, що, своєю чергою, має підвищити рівень якості надання споживачам телеком-послуг.

Що цьому передувало

У серпні 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла рішення про повноцінний запуск послуги з перенесення абонентських номерів (MNP) в Україні.

Така послуга була запущена з 1 травня 2019 року.

Впровадження послуги з перенесення абонентського номера дозволить споживачам вільно вибирати мережу оператора рухомого (мобільного) зв'язку для отримання телекомунікаційних послуг зі збереженням номера, що сприяє розвитку конкурентного середовища і підвищенню якості послуг, а також ще на крок наближає Україну до виконання угоди з ЄС, вважають в НКРЗІ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець