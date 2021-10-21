Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням заради "виграшу".

"Нова пошта" попереджає про нову шахрайську схему, в яку заманюють клієнтів обіцянками "виграшу грошей".

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

У компанії розповіли, що сьогодні клієнти отримали в месенджері повідомлення про "акцію". Переходити за посиланням, вказаним у повідомленні, в НП категорично не рекомендують.

"Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу шахраями прописана адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту в рядку браузера", - йдеться в повідомленні.

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Як припускають у компанії, після переходу за посиланням на шахрайському сайті проводиться аналіз операційної системи мобільного пристрою. Після смартфон заражається вірусом, який поширюється шляхом відправки повідомлень всім контактам.

У зв'язку з цим клієнтів НП закликали дотримуватися таких правил:

Не відкривайте повідомлень від незнайомців. Відразу видаляйте їх і блокуйте незнайомого користувача.

Не переходьте по посиланнях і не завантажуйте файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.

Якщо ви все ж перейшли за посиланням, поновіть паролі від усіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, для того, щоб їх не змогли зламати шахраї.

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Автор: Юрій Годован