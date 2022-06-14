Вже з 15 червня українці знову можуть замовляти товари з онлайн-магазину AliЕxpress безпосередньо в Україну з доставкою "Новою Поштою".
Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.
"Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з сайту в зручне відділення або поштомат "Нової пошти". Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче працююче відділення/поштомат", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі нагадали, що до початку війни, AliExpress очолював топ найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. В середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонн товарів з AliExpress.
AliExpress.com:
AliExpress.com - інтернет-магазин роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю, пропонує товари міжнародним покупцям в Інтернеті. Належить групі компаній Alibaba.
"Укрпошта" з 15 червня відновлює доставку відправлень з китайського інтернет-магазину AliExpress.
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