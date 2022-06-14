Відновлення доставки в Україну заплановано з 15 червня.

"Укрпошта" з 15 червня відновлює доставку відправлень з китайського інтернет-магазину AliExpress.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в Facebook.

"З 15 червня AliExpress / Cainiao відновлює доставку через "Укрпошту" в Україну. Доставка буде здійснюватися через одну з європейських країн і потім доставлятися в Україну "Укрпоштою", - зазначив Смілянський.

За його словами, на старті відновлення доставок фігурують 14 областей України. Але жителі однієї зі східних областей можуть замовити посилку на знайомих, а вони вже зможуть відправити її на будь-яку територію України, де працює "Укрпошта".

Точних термінів доставки в "Укрпошті" не називають, але обіцяють робити все, щоб повернутися на довоєнні показники.

Відзначається, що з 15 червня доставка з AliExpress буде доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

AliExpress.com:

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