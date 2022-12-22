Володимир Бондаренко зазначив, що українці не повинні дати Росії можливість вкрасти Різдво та Новий рік.

Влада Києва не планує масштабних гулянь на Новий Рік. У столиці діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

"Режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому ніяких великих святкувань Нового року і Різдва в столиці не буде", - заявив Секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ".

При цьому він розповів, що 19 грудня на Софійській площі запалили головну ялинку країни, щоб підтримати святковий у Києві.

"Святковий дух у Києві з'являється попри війну. 19 грудня на Софійській площі засвітилася головна ялинка країни, наскільки це можливо в умовах дефіциту електроенергії. На ці новорічні свята масштабних святкувань не планується. Крім того, адміністративні райони столиці встановлюють свої новорічні ялинки, які також не будуть сяяти. Також бізнес встановлює свої ялинки, а деякі громадяни прикрашають ялинки в парках і скверах", - зазначив Бондаренко.

За його словами, українці не повинні дати Росії можливість вкрасти Різдво та Новий рік.

"Головна ялинка України точно буде світитися на Новий рік і Різдво, а також іноді вечорами, щоб жителі і гості Києва могли відчути дух свята", - підсумував секретар Київради.

Новий Рік 2023 у Києві - що відомо

Святкування Нового року 2023 у столиці стало каменем спотикання. Деякий українці виступили проти встановлення головної ялинки і всіх заходів.

Влада Києва все ж вирішила поставити ялинку на Софійській площі, але відмовилися від ілюмінації та традиційного ярмарку.

Пізніше на сайті Київської міської ради з'явилася петиція з проханням скасувати комендантську годину на Новий Рік 2023.

Вас також можуть зацікавити новини: