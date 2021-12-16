Комп'ютери не тільки вражають своїм зовнішнім виглядом, але й володіють потужною начинкою.

NVIDIA спільно з Warner Bros. і професійними модерами створила три геймерських ПК в стилі "Матриці". Вартість кожної системи – 4000 доларів (~108 000 грн).

Але купити їх не можна – тільки виграти в конкурсі, який проводять на честь прем'єри "Матриці 4". Їх розіграють у соціальних мережах NVIDIA.

Всього є три моделі, які вражають своїм зовнішнім виглядом. Особливо виділяється ігрова машина з шоломом нагорі, що нагадує радіомовну установку.

За основу були взяті комп'ютерні корпуси NZXT та Digital Storm. У створенні пристроїв брали участь відомі модери: Сташек Вертелак, Девід Кеті та Стефан Ульріх.

"Серцем" для ПК стали процесори Ryzen 9 5950x, Ryzen 7 5800x і Ryzen 9 3950x, а також відеокарти GeForce RTX 3080 Ti і GeForce RTX 3090. Всі характеристики комп'ютерів можна подивитися на сайті Nvidia. Там же більш детально розказано про умови участі в розіграші.

Крім комп'ютерів, учасники конкурсу мають можливість виграти одну з п'яти унікальних панелей для GeForce RTX 3080 Ti, виконаних в стилі "Матриці". Самі відеокарти не додаються.

Нагадаємо, що прем'єра довгоочікуваної четвертої частини культового фільму в Україні відбудеться 22 грудня.

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Автор: Денис Пономаренко