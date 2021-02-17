SpaceX отримала пропозицію про інвестиції в розмірі $ 6 млрд.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила близько $850 млн інвестицій на продажу акцій.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела всередині компанії.

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Таким чином, оцінка компанії зросла до $74 млрд. Також SpaceX отримала пропозицію про інвестиції в розмірі $6 млрд.

Вартість SpaceX зросла на 60% у порівнянні з серпнем 2020-го — тоді компанія залучила $1,9 млрд інвестицій і оцінювалася в $46 млрд. Раніше SpaceX розповіла, що її системою супутникового інтернету Starlink користуються понад 10 тис. осіб з моменту її запуску в жовтні 2020 року. На цей момент компанія вже запустила понад 1,1 тис.супутників, останній раз компанія вивела на орбіту 60 супутників 16 лютого.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку повинні покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а в 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, Ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

Чергова партія супутників була запущена 4 лютого 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко