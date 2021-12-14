У продажі девайс з'явиться на початку 2022 року.

Oppo в рамках конференції INNO DAY 2021 презентувала пристрій доповненої реальності Air Glass, який вийде обмеженим тиражем в першому кварталі наступного року.

Компанія вирішила не робити повноцінні окуляри, а замість цього створила унікальне портативне рішення, що відрізняється від наявних аналогів, пише The Verge.

Пристрій важить 30 грамів і за допомогою магніту кріпиться до оправи, що йде в комплекті. Картинка транслюється на лінзу через мікропроєктор Spark об'ємом 0.5 кубічних сантиметра, побудований на основі світлодіодів microLED, які видають яскравість до 3 млн ніт. На виході користувач бачить зображення яскравістю 1400 ніт.

Обчислювальним центром девайса виступає чіп Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Є модулі Wi-Fi, Bluetooth, динамік та подвійний мікрофон для дзвінків. Гарнітура працює в парі зі смартфонами або смарт-годинниками від OPPO. Для управління передбачені сенсорні області на дужці, а також функція розпізнавання голосу і помахів голови.

Читайте такожOPPO показала свій перший складаний смартфон (відео)Вона вміє перекладати іноземну мову в режимі реального часу: поки доступний тільки двосторонній китайсько-англійський переклад. Також Air Glass вміє показувати повідомлення, події календаря, навігацію і контент з адаптованих додатків. Автономність заявлена на рівні трьох годин в режимі активного використання і 40 годин в режимі очікування.

У продаж OPPO Air Glass надійде в першому кварталі 2022 року в обмеженій кількості. Цінник пообіцяли оголосити пізніше.

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Автор: Денис Пономаренко