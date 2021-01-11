Влада Туреччини вирішила відмовитися від WhatsApp / REUTERS
Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання месенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.
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Про це повідомляє "Українська правда".
"В адміністрації зазначили, що робоче спілкування чиновників переміститься в додаток BiP, який належить місцевій компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri AS", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
- Минулого тижня месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
- На початку грудня 2020 року, влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
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