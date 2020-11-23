На зручному порталі Zadarma можна купити номер 800 двох видів: стандартний і срібний.

Сервіс Zadarma пропонує швидко і зручно отримати номер 800 для того, щоб не тільки без територіальної присутності, але і без абсолютно непотрібного устаткування максимально ефективно телефонізувати бізнес. На зручному порталі Zadarma можна купити номер 800 двох видів: стандартний і срібний.

Основні переваги, які надає Zadarma своїм клієнтам:

телефонізація офісу буквально за кілька хвилин через хмарну АТС, що надається безкоштовно;

безліч необхідних функцій, що значно прискорять роботу: автовідповідач, голосове меню, різні статистичні дані дзвінків і безліч інших. Варто відзначити, що всі ці функції клієнт легко зможе налаштувати, самостійно скориставшись зручним меню налаштувань;

віртуальний номер працює через Інтернет, також можлива швидка переадресація на будь-який інший номер;

безліч пропозицій для максимальної економії: вибір вигідною тарифікації, бонусні дзвінки, можливість працювати через комп'ютер або смартфон.

Вартість номера:

головна особливість - він надається абсолютно безкоштовно, замість абонплати встановлене платіж за місяць за вхідні дзвінки;

тридцять вхідних ліній надаються абоненту без оплати;

мінімальний платіж за один місяць - три долари, він повинен бути витрачений за один місяць.

Для всіх абонентів, що будуть дзвонити в межах країни на номер 800 послуги безкоштовні, адже дзвінок оплачує власник номера, тариф - два центи за хвилину. Номер 800 працює на прийом дзвінків лише на території України, щоб зробити дзвінок на цей номер необхідно з будь-якого телефону набрати: 0 800 і необхідний номер. Важлива особливість - вхідні дзвінки платні лише для номерів 800, для всіх без винятку інших номерів від Zadarma вони безкоштовні. При підключенні номера є можливість використовувати будь-який з підключення: програми, додатки, IP-телефони, дзвінки через браузер або переадресація на власний номер.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН