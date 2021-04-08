Соціальна мережа Twitter вела переговори з Clubhouse про покупку програми.

Соціальна мережа Twitter вела переговори про покупку "голосової" соціальної мережі Clubhouse за $4 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, результат переговорів на цей час не відомий.

За інформацією Bloomberg Clubhouse планує залучити інвестиції з оцінкою в $4 млрд. Яку суму інвестицій Clubhouse хоче залучити в новому раунді та хто буде в ньому брати участь також невідомо.

Що цьому передувало

У січні 2021 року Clubhouse залучив інвестиції з Andreessen Horowitz в якості провідного інвестора. Суму інвестицій сторони не розголошували.

Раніше видання The Information повідомляло про можливість інвестицій в Clubhouse при оцінці в $1 млрд.

Що таке Clubhouse

Clubhouse - це соціальна мережа, заснована колишніми розробниками з Google Полом Девісоном і Роганом Сетом. В основі програми лежить голосове спілкування. Інші формати сервіс не підтримує. Пік популярності програми спостерігався в лютому 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко