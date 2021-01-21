Рішення щодо блокування було прийнято після твіту про мусульман.

Twitter заблокував аккаунт китайської дипмісії в США. Рішення про блокування було прийнято після твіту про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожTwitter заблокував акаунт Національної асамблеї ВенесуелиЯк повідомляє агентство, китайська влада примусово відправляє мусульман СУАР працювати на виробництвах під приводом того, що іслам — чужорідна релігія.

«Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності», - наводить агентство слова представника Twitter.

Відповідно до правил соцмережі, китайське посольство не зможе робити публікації до тих пір, поки саме не видалить дане повідомлення. Воно як і раніше в акаунті китайського посольства, але недоступне для прочитання.

Історія скандального твіту

7 січня 2021 року посольство написало, що проведена там політика допомогла уйгурським жінкам перестати бути «машинами для виробництва дітей».

У грудні 2020 року через утиски уйгурів США обмежили торгівлю з Китаєм. Пізніше про можливе обмеження бізнесу з КНР заявила Великобританія. За даними ЗМІ та правозахисних організацій, підневільна праця уйгурів використовувалася при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.

Заблоковані акаунти

7 січня 2021 року акаунти на той момент ще чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

16 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в соціальних мережах Facebook і Instagram раптово відновили доступи до акаунтів Дональда Трампа.

20 січня 2021 року стало відомо про те, що соціальна мережа Twitter заблокувала обліковий запис Національної асамблеї Венесуели.

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Автор: Олена Коваленко