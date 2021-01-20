Аккаунт оновленого складу парламенту недоступний.

Соціальна мережа Twitter заблокувала обліковий запис Національної асамблеї Венесуели.

Аккаунт оновленого складу парламенту @LaNuevaAsamblea недоступний.

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При переході на нього зазначається, що дію профілю призупинено у зв'язку з порушенням правил спільноти.

Водночас обліковий запис опозиційних депутатів @AsambleaVE продовжує працювати у звичайному режимі.

Ситуація у Венесуелі

У січні 2019 року у Венесуелі почалася політична криза після інавгурації на другий президентський термін Ніколаса Мадуро, що призвело до масових протестів в країні. Спікер Національної Асамблеї Хуан Гуайдо проголосив себе в. о. президента, його підтримало понад 50 держав.

У грудні 2020 року в країні пройшли парламентські вибори, на яких перемогу здобула правляча партія. Ні опозиція, ні влада низки країн, у тому числі США, підсумків голосування не визнали.

Історія з акаунтами Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні було введено режим НС і комендантську годину.

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до аккаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

16 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в соціальних мережах Facebook і Instagram раптово відновили доступи до акаунтів Дональда Трампа.

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Автор: Олена Коваленко