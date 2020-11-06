За словами Федорова, під час зустрічі обговорювався офіційний запуск Xbox в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з президентом Microsoft Бредом Смітом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте такожМінцифри і Microsoft спільно розвиватимуть хмарні сервіси в Україні

За словами Федорова, під час зустрічі обговорювався офіційний запуск Xbox в Україні.

"Нещодавно Мінцифра підписала меморандум з Microsoft в рамках програми Azure Expansion Program. Розвиток хмарних технологій в Україні вигідний як для звичайних громадян, так і для інвесторів і держави. Також у планах - підтримка навчальних програм у сфері IT та цифрової грамотності для понад 100 000 українців та офіційна підтримка Xbox в Україні" - заявив Федоров.

Перехід на хмарні сервіси Microsoft

Раніше Мінцифри заявило про те, що розглядає варіант переведення сервісів оновленого мобільного додатку для оцифрованих документів "Дія 2.0." на хмарні сервіси Microsoft.

За словами Федорова, співпраця сприятиме залученню досвідчених IT-фахівців у розвиток хмарних технологій в Україні.

"У рамках нашої співпраці ми плануємо залучити до програми понад 100 тис.досвідчених фахівців у наступні три роки", - сказав він.

Гендиректор "Майкрософт Україна" Ян Пітер де Йонг своєю чергою зазначив, що співпраця сприятиме прискоренню цифровізації державного сектору України.

Що таке хмарний сервіс

Хмарне сховище даних (сервіс) - модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в користування клієнтам в основному третьою стороною. Дані зберігаються та обробляються в так званому "хмарі", яке являє собою, з точки зору клієнта, один великий віртуальний сервер. Фізично ж такі сервери можуть розташовуватися віддалено один від одного географічно.

Хронологія подій

22 вересня 2020 року Міністерство інфраструктури, державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» та технологічна компанія «Майкрософт Україна», що входить до холдингу Microsoft, підписали меморандум про співпрацю у цифровій трансформації сфери транспорту України.

Також у вересні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України заявила про розробку можливості внесення провайдерів хмарних сервісів (компанії, що надають віддалені сховища інформації) в категорію об'єктів критичної інфраструктури.

2 жовтня 2020 року Міністерство цифрової трансформації та американська технологічна корпорація Microsoft підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільний розвиток хмарних сервісів в Україні.

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Автор: УНІАН