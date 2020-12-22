Серіал доступний на онлайн-платформі "Дія.Бізнес".

Міністерство цифрової трансформації представило освітній серіал для підприємців "переведення бізнес-процесів в онлайн", який тепер доступний на онлайн-платформі "Дія.Бізнес".

Читайте такожМінцифри вивчить вигоди від можливої інтеграції до цифрового ринку ЄСПро це передає прес-служба Міністерства на своєму сайті.

Серіал складається з 8 серій, які розповідають про те, як налагодити бізнес-процеси та роботу команди, удосконалити захист інформації, сформулювати правила і принципи роботи в онлайн, а також розкривають юридичні аспекти переходу в онлайн.

Прес-служба підкреслила, що серіал є безкоштовним для перегляду.

Що цьому передувало

У липні Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) представило на платформі "Дія.Бізнес" освітній серіал "Фінансова грамотність для підприємців".

У червні відомство в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) запустило національну онлайн-школу для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".

Метою такої школи є розвиток навичок потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомога представникам малого та середнього бізнесу у використанні фінансових послуг.

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Автор: Павло Степанець