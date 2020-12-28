За перші дев'ять місяців 2020-го Samsung реалізувала сумарно 189,4 млн смартфонів і звичайних кнопкових телефонів.

За перші дев'ять місяців 2020-го Samsung реалізувала сумарно 189,4 млн смартфонів і звичайних кнопкових телефонів, а прогнозований результат за підсумками всього року — 270 млн.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Як пише видання, якщо в підсумку все буде саме так, то вперше за останні дев'ять років річний обсяг продажів мобільних телефонів південнокорейського року виявиться нижче 300 млн штук.

Очікується, що за підсумками 2020 року Samsung залишиться лідером ринку, Apple посяде друге місце, а третьою фінішує Xiaomi, яка зараз, як відомо, знаходяться на підйомі, не в останню чергу завдяки ситуації з Huawei — китайський гігант продовжує зазнавати труднощів через санкцій США.

Повернуться до обсягів продажів понад 300 мільйонів телефонів Samsung розраховує вже наступного року.

Samsung планує реалізувати 307 мільйонів телефонів, з яких 287 мільйонів становитимуть смартфони. Наростити поставки компанія планує шляхом розширення асортименту доступних моделей з підтримкою 5G і флагманських складних смартфонів з екранами, що згинаються. У Samsung націлюються на 50-мільйонний тираж всіх флагманських моделей.

Новинка

9 грудня 2020 року в Мережу потрапили короткі тизер-ролики з офіційних рекламних матеріалів Samsung, що демонструють фінальний дизайн прийдешніх флагманських смартфонів серії Galaxy S21, які представлять вже в наступному місяці.

Онлайн-захід Samsung Unpacked, де покажуть Samsung Galaxy S21, 21 Plus і 21 Ultra, а також нові TWS-навушники Galaxy buds Pro, як очікується, пройде 14 січня, а їх фактичні продажі почнуться 29 січня.

24 грудня з'явилася інформація про те, що смартфони Samsung Galaxy S21 будуть презентовані на онлайн-презентації Samsung Unpacked 14 січня.

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Автор: УНІАН