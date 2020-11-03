До 1 грудня 2020 року послуга — безкоштовна.

Поштово-логістична група компаній Meest запускає послугу доставки Києвом через поштомати протягом лише 5 годин. Формат буде зручним для передачі документів, посилок електронної комерції та решти товарів, які треба надіслати терміново.

Щоб оформити швидку доставку за 5 годин, треба вкласти посилку в поштомат до 11:00. Водночас сам процес надсилання не змінюється. Користувачу, як і зазвичай, треба створити відправлення у додатку, оплатити (якщо платником є відправник), відсканувати QR-код на терміналі, ввести код від SMS і вкласти посилку в поштомат. Обмеження щодо ваги посилки також стандартні — до 10 кг.

До 1 грудня послуга буде безкоштовною.

«Аудиторія Meest — це, насамперед, молоді активні люди, що цінують свій час. Тому запуск доставки протягом 5 годин через поштомати став для нас логічним кроком. Ми керуємо найбільшою мережею поштоматів, як в Києві, так і в усій Україні. Вони розташовані в бізнес-центрах, спортзалах, магазинах, на заправках, тому надсилати та отримувати необхідні речі саме таким чином дуже зручно — а тепер це можна робити ще й за лічені години. До того ж формат відправки посилок через поштомат допомагає уникнути фізичних контактів, а під час пандемії це вкрай важливо», — коментує президент Meest Ростислав Кісіль.

Наразі доставити посилку за 5 годин можна через усі поштомати Києва, в столиці їх налічується понад 500 пристроїв. Подивитися адресу найближчого поштомату можна на спеціальній сторінці.

Крім того, через поштомати Meest можна оформити доставку за 24 години з Києва до обласних центрів. Щоб скористатися нею, треба вкласти посилку у поштомат до 15:00. Вартість відправлення стандартне — 29 грн, обмеження по вазі також залишаються незмінними.

Про компанію

Meest — міжнародна група компаній, що надає поштово-логістичні послуги у понад 30 країнах світу.

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Автор: УНІАН