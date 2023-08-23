Тепер замість того, щоб викидати речі, заборонені до провезення, їх можна буде відправити додому.

У Варшаві аеропорт Шопена запустив послугу для пасажирів, які взяли з собою цінні предмети, заборонені для провезення в ручній поклажі.

Як повідомляє Avianews, тепер замість того, щоб викидати речі, заборонені до провезення, їх можна буде відправити додому. Поштомат розташований в зоні прискореного проходження огляду Fast Track.

Щоб туди потрапити, пасажиру необхідно оплатити послугу Fast Track, а потім показати співробітнику служби безпеки предмет, який необхідно відправити додому. Після отримання дозволу від співробітника мандрівник зможе вибрати коробку необхідного розміру, запакувати в неї свою річ і залишити її в поштоматі.

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Нова послуга передбачає подвійну плату - за послугу Fast Track та безпосередньо за відправку речі додому. Аеропорт Шопена зазначає, що через поштомат можна відправити речі лише в межах Польщі. Для доставки пасажир може вибрати інший поштомат або зазначити адресу.

Нововведення в аеропортах

У січні 2020 року в аеропорту Гельсінкі з'явилися туалети для домашніх тварин. Нові туалети в аеропорту Гельсінкі мають площу в пару квадратних метрів, побудовані на височині зі штучним покриттям. Ця зона відокремлена від території, де проходять інші пасажири.

28 червня 2023 року аеропорт Гельсінкі зняв суворі обмеження на провезення рідин в літаках. Послаблення правил торкнеться тільки пасажирів, для яких Гельсінкі є початковою точкою маршруту.

25 квітня 2023 року стало відомо про те, що вперше у світі в аеропорту відкриють секонд-хенд. Повідомлялося, що секонд-хенд розміститься в терміналі і буде спеціалізуватися на брендовому одязі.

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