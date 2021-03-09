Трохи більше ніж за місяць ринкова вартість компанії Tesla скоротилася на 34% або на $277 млрд.
Про це повідомляє MarketWatch.
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Компанія втретє за рік пішла в "ведмежий" тренд, коли зниження котирувань перевищує 20%.
До цього в 2020 році такі періоди падіння відзначалися в березні і вересні.
Максимуму ціна акцій Tesla досягала 26 січня, коли капіталізація компанії підвищилася до $850 млрд.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищило 200 мільярдів доларів.
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