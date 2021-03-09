Котирування акцій Tesla Inc. знизилися за підсумками п'ятої торгової сесії поспіль, втративши за цей період 21%.

Трохи більше ніж за місяць ринкова вартість компанії Tesla скоротилася на 34% або на $277 млрд.

Про це повідомляє MarketWatch.

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Компанія втретє за рік пішла в "ведмежий" тренд, коли зниження котирувань перевищує 20%.

До цього в 2020 році такі періоди падіння відзначалися в березні і вересні.

Максимуму ціна акцій Tesla досягала 26 січня, коли капіталізація компанії підвищилася до $850 млрд.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко